Bari, tornano i tavolini sul lungomare di Santo Spirito

Dopo quasi due anni tornano i tavolini e gli arredi dei locali sul lungomare di Santo Spirito. Dopo l’apertura del primo tratto (a conclusione di parte degli interventi di restyling del waterfront) il Comune ha firmato, con determina dirigenziale, il ripristino delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico nei confronti di tre attività: la Boutique del Vino (che potrà posizionare 6 tavoli e due ombrelloni dalle 9 alle 24), il fornaio Marinelli (con tavoli, sedie e ombrelloni dal lunedì alla domenica fino alle 24 per circa 9 metri quadri di estensione) e Mordit che potrà sistemare altri elementi di arredo urbano dalle 11 alle 18 e dalle 19 alle 2 del mattino, “al fine di consentire il solo consumo dei prodotti venduti all’interno dell’attività commerciale, senza il servizio assistito di somministrazione all’esterno”, si legge nella determina.

I lavori per il waterfront di Santo Spirito hanno purtroppo riportato un ritardo di oltre un anno rispetto al cronoprogramma, ma sono in dirittura di arrivo, probabilmente saranno completati entro dicembre. Nello specifico nei giorni scorsi le auto sono tornate a percorrere l’area compresa tra corso Umberto I e la zona nord del cantiere (all’altezza del bar ‘Qui si gode’). Per quanto riguarda il transito dei pedoni, fino a oggi è stato reso percorribile il 90% delle aree pedonali di nuova realizzazione tra la strada e i fabbricati. Nello stesso tratto, il cantiere resta operativo solo sul lato mare, per permettere la posa in opera del manto della pista ciclabile, che sarà conclusa entro il mese di luglio.

Per quanto riguarda la porzione di cantiere compresa tra corso Umberto I e la zona dei bancali dei pescatori, invece, i lavori sono stati sospesi fino a settembre, al netto dell’area individuata per la costruzione delle vasche di trattamento delle acque piovane.