Costa Sud, ok della conferenza di servizi per il lotto 1

Questa mattina, con determina pubblicata sull’albo pretorio del sito comunale a firma del direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del Territorio, si è conclusa la Conferenza di servizi relativa al progetto del Lotto 1 “Pane e Pomodoro”, nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione “Bari Costa sud”, a cura del raggruppamento dei progettisti composto da Guendalina Salimei Tstudio – Akkad Società Di Ingegneria S.R.L. – Arch. Stefano Serpenti – Artemusa Di Tedone Silvia – P’arcnoveau. Il provvedimento dispone di fatto le condizioni per l’approvazione in giunta del progetto definitivo, integrato delle prescrizioni osservate dagli enti preposti durante la Conferenza di servizi, così da avviare le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in ragione dell’avvenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. L’opera, che sviluppa complessivamente un importo di 15.800.000€ circa, prevede la riqualificazione della grande area ricompresa tra i giardini Baden Powell e la zona di Punta Perotti e sarà strettamente connessa e integrata, in alcune parti, con l’altro progetto di riqualificazione che interverrà sulla porzione di costa che collega le due spiagge cittadine di Pane e Pomodoro e Torre Quetta.