Ufficiale: Nikolaou è il nuovo rinforzo per la difesa del Bari

La SSC Bari ha ufficializzato l’acquisizione, con la formula del prestito, del difensore Dimitrios Nikolaou dal Palermo FC. Classe 1998 e originario di Calcide, in Grecia. Il centrale mancino si è già unito al gruppo biancorosso nel ritiro di Roccaraso, dove ha iniziato a lavorare agli ordini di mister Caserta.

Nikolaou ha esordito in prima squadra nel 2017 con l’Olympiakos, club nel quale è cresciuto calcisticamente. Con i biancorossi greci ha totalizzato 26 presenze e 2 reti, conquistando anche un campionato nazionale.

Nel gennaio 2019 è approdato in Italia, all’Empoli, dove ha giocato per due stagioni collezionando 48 presenze e contribuendo alla promozione in Serie A nel 2021.

Successivamente è passato allo Spezia, dove ha disputato tre stagioni complete con 112 presenze, 2 gol, 1 assist e anche la fascia da capitano al braccio. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Palermo, con cui ha registrato 30 presenze e 1 rete.

Sul piano internazionale, ha rappresentato la Grecia in tutte le selezioni giovanili, debuttando in nazionale maggiore il 15 maggio 2018 in un’amichevole contro l’Arabia Saudita.

foto Ssc Bari