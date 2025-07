Hopman Cup, l’incontro tra il sindaco e i tennisti Bronzetti e Cobolli

Nel pomeriggio il sindaco Vito Leccese ha ricevuto, a Palazzo di Città, Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, due dei tennisti azzurri impegnati nella Hopman Cup 2025, il torneo di tennis in programma fino al 20 luglio negli spazi della Fiera del Levante di Bari.

All’incontro sono intervenuti il consigliere delegato ai rapporti con gli enti, associazioni, istituti sportivi Lorenzo Leonetti, il capitano della squadra italiana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, il team manager della nazionale italiana di Coppa Davis Michelangelo dell’Edera, il presidente regionale della FIT Francesco Mantegazza, gli allenatori dei due atleti e una delegazione delle scuole di tennis baresi.

“Vi ringrazio per questo invito – ha dichiarato Lucia Bronzetti -, sono molto contenta di essere tornata qui per la Hopman Cup. Bari è una città bellissima, siamo in un albergo di fronte al mare, in una location eccezionale. Quindi, accanto al tennis, è possibile godersi anche qualche momento di svago e relax con un bagno a mare, come è accaduto stamattina. Ieri è stata una giornata incredibile, molto calda soprattutto durante la prima ora di gioco. È davvero una bellissima esperienza che ci vede ancora in gara: per questo dobbiamo restare concentrati per il match di domani e cercare di arrivare in finale. Noi come sempre cercheremo di dare il massimo e di divertirci il più possibile”.

“Sono felicissimo di partecipare a questa competizione, anche perché si tiene qui a Bari – ha proseguito Flavio Cobolli -. Sin da piccolo ho frequentato la Puglia con la mia famiglia per seguire i tornei di mio padre e devo ammettere di aver praticamente imparato a giocare a tennis qui, sulla Selva di Fasano. Per me questa terra ha davvero un significato speciale. Anche per questo sono contento di essere qui e che ci sia anche Lucia, con la quale ho un rapporto bellissimo.

Sono soddisfatto della prestazione di ieri, nonostante i momenti di difficoltà, perché ho imparato a sentirmi sicuro di me e a pensare di poter ribaltare la situazione e vincere, acquisendo una maggiore consapevolezza delle mie capacità. Domani avrò l’onore immenso di gareggiare contro Gasquet, uno dei tennisti migliori del circuito, con la speranza di vincere e portare il punto a casa”.

Il sindaco Vito Leccese, complimentandosi con gli atleti per i risultati fin qui ottenuti nel corso della Hopman Cup e della loro carriera più in generale, ha portato loro il saluto della città ed espresso grande soddisfazione per la loro presenza a Bari.

Al termine dell’incontro, inoltre, ha voluto donare ai due tennisti e ai tecnici presenti la sacra manna di San Nicola.