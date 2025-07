Bimbo bloccato in auto a Bari, passanti rompono il vetro

Un bimbo di due anni è rimasto chiuso nell’auto della madre questa mattina a Bari. E mentre la donna era andata a prendere una chiave di scorta, alcuni passanti hanno rotto il vetro per liberarlo. E’ accaduto in una strada del quartiere San Girolamo. Il piccolo aveva iniziato a piangere e alcuni passanti, preoccupati, hanno chiamato carabinieri, vigili del fuoco e 118; altri, invece, hanno spaccato uno dei finestrini per farlo uscire dall’auto. A quanto si apprende, il piccolo, giocando con il telecomando dell’auto, avrebbe bloccato la chiusura centralizzata senza riuscire a sbloccarla nonostante la madre tentasse di spiegargli come fare dall’esterno. La donna, allora, avrebbe raggiunto casa per recuperare la chiave di scorta. Ma quando è tornata in strada ha trovato passanti, soccorritori e il figlio visibilmente spaventato. Il bimbo, a scopo precauzionale, è stato accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che dovranno accertare la dinamica dell’accaduto.