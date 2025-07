Crollo a Bari, dopo la rimozione delle macerie riapre la strada

E’ stata riaperta via De Amicis, chiusa dal 5 marzo scorso, giorno in cui l’edificio ad angolo con via Pinto crollò. Sono state completate le procedure di rimozione delle macerie e da questa mattina la strada è stata riaperta e la zona del cantiere è stata transennata, dato che continueranno le verifiche da parte della Procura. Sono stati montati i cartelli di divieto di sosta e di fermata lungo la recinzione. Il Comune continuerà per altri giorni a ripulire l’area per rimuovere quello strato di polvere persistente.