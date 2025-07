Migranti Humanity One, lunedì lo sbarco a Bari

Sono 45 gli uomini salvati in mare dalla nave Humanity One al largo delle coste maltesi, dopo circa cinque giorni alla deriva senza carburante. Il loro sbarco è previsto per la mattina di lunedì 21 luglio nel porto di Bari, assegnato dalle autorità italiane come porto sicuro.

Lo rende noto la ong tedesca SOS Humanity, spiegando che al momento i naufraghi, tutti uomini, stanno ricevendo le prime cure mediche a bordo. Non è ancora stato accertato se tra loro ci siano anche minori.

“Alcuni soffrono di mal di mare, altri erano disidratati al momento del salvataggio. Diversi presentano ustioni da combustibile”, riferisce l’organizzazione. Le condizioni generali sono definite critiche: molti mostrano segnali di forte stress psicologico, dovuto alla lunga permanenza in mare e alla precarietà della traversata.

Il salvataggio è avvenuto nella mattinata di sabato. L’approdo a Bari, distante circa 800 chilometri dalla zona dell’intervento, è previsto intorno alle ore 8 di lunedì.

Foto repertorio