Bari nella morsa del caldo, ma torna il bollino verde

Bollino arancione per il caldo a Bari oggi, ma la situazione potrebbe migliorare a partire da domani in cui ci sarà un lieve calo delle temperature che passeranno dai 37 gradi di temperatura massima percepita ai 35 con bollino giallo. L'”allarme” caldo dovrebbe rientrare a partire dal 23 luglio, quando si passerà a bollino verde, dunque privo di rischi per la salute. Mercoledì la temperatura massima percepita sarà di 34 gradi. Mercoledì sarà Campobasso la città più calda, mentre domani toccherà a Palermo. Sono 11, Bari compresa, le città con bollino arancione di livello due per l’allerta caldo nella giornata odierna. Il calo dei bollini arancioni coinvolge anche altre città, segno di condizioni metereologiche generali su tutto lo stivale che prevedono addirittura un brusco calo nel weekend. Da venerdì sino a domenica infatti, in particolare nel capoluogo pugliese, è previsto cielo nuvoloso con possibili rovesci.

Foto repertorio