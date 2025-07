Regionali in Puglia, Decaro: “Non sono candidato, lavoro in Europa”

“Non sono candidato alle elezioni regionali in Puglia. Oggi sono presidente della commissione più importante in Europa”. Così l’europarlamentare Antonio Decaro ha smentito le voci su una sua possibile candidatura alla guida della Regione, parlando a margine della presentazione del suo libro “Vicino” (Solferino), a Bari.

“Sono un uomo pratico, parlo di fatti concreti e non di ipotesi futuribili – ha aggiunto –. Il mio impegno attuale è a Bruxelles, dove stiamo difendendo il Green Deal da attacchi politici e portando avanti il Piano europeo per la tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico”. Interpellato sulla sua eventuale partecipazione all’assemblea programmatica del Partito Democratico, in programma giovedì, Decaro ha risposto “sarò a Vieste”.