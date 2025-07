Bisceglie, morto 20enne ustionato durante brace

Non ce l’ha fatta Salvatore Ciciriello, il 20enne rimasto gravemente ustionato lo scorso 10 luglio mentre tentava di accendere un barbecue nel cortile interno della sua abitazione, in via Fragata, a pochi passi dal porto di Bisceglie. Il giovane è morto nelle scorse ore nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, dove era ricoverato in condizioni critiche con ustioni estese su gran parte del corpo. Insieme a lui, quel giorno, c’era anche un 14enne, rimasto ferito con ustioni a viso, torace e braccia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avrebbero utilizzato un liquido infiammabile – probabilmente alcol – per alimentare il fuoco della brace, ma una fiammata di ritorno li avrebbe investiti in pochi istanti Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la palazzina e spegnere il rogo. La comunità di Bisceglie è ora sotto shock per la tragica scomparsa di un ragazzo così giovane, vittima di un gesto forse sottovalutato ma rivelatosi fatale.