Gallipoli, dichiarata morte cerebrale per bimbo caduto in piscina

Arriva la conferma ufficiale da parte della Questura di Lecce per Andrea , il bambino di 7 anni di La Spezia soccorso domenica scorsa privo di sensi nella piscina di un acquapark di Gallipoli, è stata dichiarata la morte cerebrale.

Trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore di Gesù dove era stato ricoverato, i sanitari dichiareranno la morte clinica.

Il piccolo, ritrovato privo di sensi, era stato ricoverato in Rianimazione al Sacro Cuore in condizioni gravissime dopo essere caduto nella piscina dell’acquapark di Gallipoli. Sul caso sono in corso le indagini da parte della Procura di Lecce che ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti.