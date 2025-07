Tornano i festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Monopoli

Come di consuetudine, tornano i festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Monopoli. Anche quest’anno, nel cuore dell’estate, la comunità parrocchiale vivrà tre serate di festa: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio 2025.

Il tutto sarà preceduto dal triduo di preparazione, nei giorni 23, 24 e 25 luglio, con la celebrazione delle Sante Messe alle ore 19:00.

Le celebrazioni religiose si intrecceranno con attività culturali e momenti di svago, pensati per tutte le generazioni.

Giovedì 24 luglio, in chiesa, alle ore 19:30, sarà presentato il romanzo Il valore della vita della prof.ssa Gabriella Pizzigallo, ambientato tra Bari e Monopoli, che racconta la storia di Claudia e il suo percorso verso la maternità.

Ecco nel dettaglio invece, il programma dettagliato dei tre giorni:

Venerdì 25 luglio – Apertura con i bambini protagonisti

Alle ore 19:00 ci sarà la Santa Messa con la benedizione dei bambini. Subito dopo, alle 20:15, il simpatico PallonCiccio animerà il pubblico più giovane, seguito dalla presentazione dell’esperienza Scout a Monopoli, realtà educativa che finalmente si appresta a partire nella nostra città. Alle 21:30 il concerto “La Radio a 100 Max”, tributo alle indimenticabili hit degli 883 & Max Pezzali.

Sabato 26 luglio, giorno di Sant’Anna – Benedizione delle donne partorienti, festa liturgica e spettacolo

Il giorno di Sant’Anna si aprirà alle 8:30 con la Santa Messa, seguita alle 10:30 dalla celebrazione con benedizione delle donne partorienti. In serata, alle 19:00, la comunità si riunirà per la Santa Messa solenne presieduta da Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli. Seguirà alle 20:00 la tradizionale processione per le vie del quartiere, accompagnata dal suggestivo spettacolo pirotecnico, offerto dalla Maxima Fireworks.

A chiudere la serata, alle 21:30, saliranno sul palco I Trecento Sessanta Gradi, accompagnati dall’esibizione comica di Giuseppe Guida.

Domenica 27 luglio – Benedizione dei nonni, musica, ballo e allegria

La giornata conclusiva vedrà la celebrazione delle Sante Messe alle ore 8:30 e 10:30, mentre alle 19:00 si svolgerà la Santa Messa con benedizione dei nonni. Alle 20:15, spazio alla voce di Ketty Di Palma, seguita alle 21:30 dallo show coinvolgente di “Aguanueva” con Roberto Todisco. La serata si concluderà con l’attesa estrazione dei premi della lotteria alle 23:30, che chiuderà con entusiasmo i festeggiamenti.

Durante le tre serate ci sarà l’immancabile la Sagra del Panzerotto, che allieterà il palato con sapori autentici. Sarà attiva anche la vendita dei biglietti della lotteria, lungo le vie adiacenti alla chiesa, animate da diverse bancarelle e luminarie.