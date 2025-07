Bari, rapina in piazza Umberto: due arrestati

Nella notte del 21 luglio 2025, in Piazza Umberto I a Bari, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini stranieri, un 22enne ed un 27enne, entrambi gambiani, presuntivamente responsabili (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi atte ad offendere solo per il 22enne.

Nello specifico, durante il regolare servizio di controllo del territorio, i poliziotti della Volante, su segnalazione della pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata nel servizio “Strade Sicure” in piazza Moro, hanno raggiunto Piazza Umberto I dove era stata segnalata una rapina appena consumata.

Il richiedente, ancora visibilmente scosso, indicava agli agenti uno dei presunti responsabili, che veniva immediatamente individuato e bloccato. L’uomo, un gambiano 27enne, mostrava evidenti segni di agitazione, circostanza che insospettiva gli agenti, i quali, all’interno del marsupio in suo possesso, rinvenivano il telefono cellulare, il pacchetto di sigarette e il porta spiccioli ottratti alla vittima, il tutto debitamente sottoposto a sequestro penale.

Poco dopo, veniva individuato un secondo uomo, 22enne gambiano anch’esso, che alla vista della pattuglia tentava di allontanarsi con fare nervoso e aggressivo, toccandosi ripetutamente la zona posteriore dei pantaloni. I poliziotti, quindi, procedevano a perquisizione personale, rinvenendo nella sua disponibilità un coltello con manico verde, un secondo coltello da cucina con lama in acciaio ed un paio di forbici con impugnatura rossa, tutti posti sotto sequestro penale.

Gli arrestati, su disposizione dell’A.G., sono stati accompagnati nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.