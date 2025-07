Taxi a Bari, assegnate nuove licenze: online la graduatoria

Taxi a Bari, assegnate le nuove licenze. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli evidenziando che è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bari la graduatoria definitiva degli idonei ad esito del bando straordinario per il rilascio a titolo oneroso di 30 nuove licenze taxi, elaborata secondo le modalità previste dalla selezione indetta dal Comune di Bari.

“Siamo arrivati all’esito di un percorso su cui stiamo lavorando da tanto tempo – spiega Pietro Petruzzelli -. Nei prossimi giorni incontreremo i trentasette idonei in graduatoria per condividere con loro gli adempimenti utili alla partenza del servizio. A tutti loro rivolgeremo la richiesta di un impegno particolare per offrire un servizio che deve colmare un gap che abbiamo scontato per troppo tempo. Siamo consapevoli che si tratta di un tassello nel più ampio mosaico dell’accoglienza turistica che, però, stiamo cercando di comporre con tutti i limiti e le opportunità del caso”.

Si ricorda che 10 licenze sono destinate, in maniera permanente, a veicoli idonei al trasporto delle persone con disabilità: tali licenze potranno svolgere anche il servizio previsto per le tipologie ordinarie nel rispetto dei criteri di turnazione stabilita dall’amministrazione comunale. Le altre 20 licenze dovranno svolgere, per cinque anni dalla data di assegnazione, il servizio negli orari individuati dall’amministrazione, in particolare nei turni serali e notturni nei pressi dell’aeroporto. La graduatoria resterà valida per tre anni.

