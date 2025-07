Bari, apre lo sportello del cittadino dell’Ordine degli Avvocati

Lo Sportello del Cittadino dell’Ordine degli Avvocati di Bari riparte con nuovo slancio. Un servizio gratuito di informazione e orientamento giuridico destinato a tutti i cittadini, istituito nel rispetto dell’art. 30 della legge n. 247/2012 e del Regolamento CNF n. 2/2013.

Gli interessati possono avere informazioni da avvocati che, a turnazione, prestano il loro impegno in maniera del tutto gratuita, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali degli avvocati e la loro utilità, anche al fine di prevenire il contenzioso ed evitare l’attesa per la conclusione dei giudizi dinanzi alle autorità giudiziarie.

In particolare, gli approfondimenti possono riguardare: le formalità necessarie per il conferimento dell’incarico professionale a un legale; i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto con un avvocato; gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento; i tempi di massima di un giudizio, i parametri di legge per i compensi, gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza; le difese d’ufficio e i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato; infine, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione civile e commerciale, quella familiare e la penale, senza trascurare le funzioni della volontaria giurisdizione.

Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, non fornisce alcun tipo di consulenza legale sugli specifici casi ma è finalizzato ad aiutare concretamente il cittadino a districarsi in un mondo spesso complesso, qual è quello della giustizia e dell’accesso ai Tribunali.

“Con questo servizio – dichiara l’avv. Salvatore D’Aluiso, presidente dell’Ordine – vogliamo riaffermare la funzione sociale dell’avvocatura: garantire non solo la tutela dei diritti nelle aule di giustizia, ma anche l’accessibilità consapevole al sistema giudiziario. È un modo concreto per stare accanto a chi, spesso, non sa da dove cominciare.”

Gli utenti possono recarsi allo sportello, sito al sesto piano del Palazzo di Giustizia (in piazza Enrico De Nicola, 1), e rivolgersi alla responsabile, Angela Vincenti. Una volta compilato l’apposito modulo con l’esposizione sintetica della problematica, si procederà con l’istruttoria e l’assegnazione a un avvocato che potrà fornire utili indicazioni.