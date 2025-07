Domani apre l’ufficio postale di Valenzano: dopo l’assalto di maggio

Poste Italiane comunica che domani 29 luglio l’ufficio postale di Valenzano tornerà nuovamente ad essere a disposizione dei cittadini. Sono terminati infatti gli interventi strutturali volti al ripristino dell’operatività in piena sicurezza per la clientela ed i dipendenti e che si erano resi necessari in seguito ad un attacco criminoso. Sono invece in corso le operazioni per la riattivazione dell’ATM Postamat al fine di restituire nel più breve tempo possibile il servizio alla cittadinanza.

L’ufficio postale in Largo Marconi, in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari, osserverà il consueto orario di apertura continuata al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.