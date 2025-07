Bari, nuove aree parcheggio per il Brt e a Palese

Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la giunta comunale ha approvato ieri due delibere finalizzate alla realizzazione di due aree temporanee di sosta sul territorio comunale: la prima, a Palese, nel Municipio V, per far fronte alla forte domanda di parcheggi a servizio della costa e nel caso specifico del lungomare di Palese, attualmente interessato dai lavori di riqualificazione; la seconda, nel Municipio II, in viale Concilio Vaticano II, nei pressi del mercato di Santa Scolastica, a servizio di alcune zone limitrofe che saranno attraversate in futuro dal sistema Bus Rapid Transit – BRT.

“I due provvedimenti approvati ieri in giunta – spiega Domenico Scaramuzzi – rispondono alla volontà dell’amministrazione di offrire risposte concrete ai cittadini che da tempo chiedono la disponibilità di maggiori aree di sosta nei quartieri costieri, interessati da una forte pressione specie nella bella stagione, e in quelli in cui gli interventi di riqualificazione, in corso, terminati o imminenti, prevedono la creazione di aree pedonali o dedicate alla mobilità sostenibile.

A Palese, i lavori di sistemazione dell’area ex Tiro a volo, nei pressi del lungomare Lorusso, renderanno disponibili 270 posti auto che alleggeriranno i flussi di traffico di quanti ogni giorno cercano parcheggio per trascorrere qualche ora al mare. Mentre per quanto riguarda la novità delle aree nei pressi del mercato di Santa Scolastica, destinate a diventare aree di sosta attrezzate sul modello di quanto realizzato negli scorsi anni in altri quartieri della città, avvieremo una serie di interventi leggeri dopo l’estate con l’obiettivo di realizzare circa 60 posti auto che potranno alleggerire le difficoltà legate all’avvio del cantiere per la realizzazione del BRT. In questo caso abbiamo adottato una soluzione anticipatoria del piano della sosta aggiudicato lo scorso dicembre, attraverso cui stiamo studiando insieme ai progettisti soluzioni per tutti i quartieri. A dimostrazione che teniamo conto delle esigenze dei residenti e dei commercianti e ce ne stiamo facendo carico.

Per quanto riguarda la costa e i luoghi che, complice il caldo, stanno richiamando cittadini e turisti, tra qualche giorno, il 1° agosto, attraverso la convenzione stipulata tra Amtab e ACI, che ringrazio a nome dell’amministrazione comunale, sarà operativo il parcheggio da 200 stalli sull’area antistante il Park&ride di Pane e Pomodoro, mentre il 2 agosto aprirà la nuova area parcheggio nei pressi della caserma dei Carabinieri a Santo Spirito, che renderà disponibili ai bagnanti e ai residenti circa 400 posti auto. Infine, lunedì inizieranno i lavori per la realizzazione dell’area parcheggio a ridosso del lungomare IX maggio a San Girolamo, che conterà 200 posti per residenti e frequentatori del litorale”.

Per quanto riguarda l’area da adibire a parcheggio individuata a Palese, in Strada Cola di Cagno, per le vie brevi i proprietari hanno già acconsentito a sottoscrivere un comodato d’uso gratuito a fronte dell’esenzione del pagamento dell’IMU per il periodo di durata dell’accordo, rendendosi altresì disponibili a realizzare gli interventi, temporanei e reversibili, strettamente necessari a garantire l’utilizzo dei terreni in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

Pertanto il provvedimento adottato ieri dalla giunta dà mandato alla ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione e LL.PP. per la stipula di un contratto di comodato gratuito finalizzato all’acquisizione della disponibilità dell’area da destinare ad aree di sosta autoveicoli per la stagione estiva 2025 e fino al 15 ottobre prossimo, incaricando inoltre la ripartizione IVOP di adottare gli atti propedeutici per l’acquisizione e il rilascio delle aree al termine del periodo estivo e di verificare la corretta esecuzione degli interventi previsti a cura dei proprietari.

L’area di sosta tra via Concilio Vaticano II, via Papa Giovanni XXIII e via G. Modugno, che consentirà di realizzare circa 120 posti auto, è già prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025- 2027 – annualità 2026 e dispone di uno studio di fattibilità dell’importo di 560mila euro approvato dalla giunta comunale. Le aree oggetto di intervento sono di proprietà privata, per cui sarà necessario procedere all’esproprio.

In considerazione delle tempistiche connesse alla realizzazione dell’intervento complessivo, l’amministrazione comunale ha perciò individuato una modalità che consenta l’utilizzo di una parte dell’area, in via temporanea, a partire dal prossimo autunno, in vista dell’avvio dei cantieri del BRT.

A tal fine si sono svolte una serie di interlocuzioni con i proprietari di una parte delle aree oggetto dell’intervento, disponibili a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito a fronte dell’impegno dell’amministrazione ad acquisire le stesse aree a titolo definitivo.

La delibera di giunta approvata ieri, infatti, dà mandato alla ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione e LL.PP. per la stipula di un contratto di comodato gratuito finalizzato all’acquisizione anticipata della disponibilità dell’area sino alla definitiva acquisizione delle stesse al patrimonio comunale e incarica la ripartizione IVOP e il settore Espropriazioni e Gestione amministrativa di adottare gli atti propedeutici all’acquisizione in proprietà delle aree e realizzare gli interventi, temporanei e reversibili, necessari a garantire l’utilizzo dell’area in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

(in foto la nuova area a Santo Spirito)