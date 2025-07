Andria, dal Governo 360 milioni per il nuovo ospedale

Un maxi-finanziamento da 360 milioni di euro è stato stanziato dal Governo per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. A darne notizia è la deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, che parla di “un segnale concreto di attenzione verso la Provincia di Barletta-Andria-Trani, tra le più trascurate negli ultimi anni dalla Regione”.

L’intervento, finanziato per il 95% con fondi statali, è stato fortemente sostenuto dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. “Si tratta di un contributo decisivo per garantire strutture moderne, efficienti e in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini”, ha ribadito Matera, sottolineando il carattere trasversale dell’impegno “al di là degli schieramenti politici e degli steccati ideologici”.

La Regione Puglia sarà chiamata a cofinanziare una quota minima dell’opera. “Ci aspettiamo che faccia la sua parte, affinché si possa procedere rapidamente con la gara d’appalto già entro il prossimo settembre”, ha aggiunto la parlamentare, invitando a non perdere altro tempo. “Tutto il territorio della Bat ha bisogno del nuovo ospedale di Andria, e ora ci sono le condizioni per passare ai fatti”.