Bari, caos di notte nel parco Rossani: “Più controlli”

"Il parco deve tornare a essere un luogo di incontro, non di disturbo"

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Agosto 2025 - 08:12
parco rossani oblerato
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Schiamazzi e disordini fino a tarda notte. La denuncia questa volta arriva dal parco Rossani. A presentarla il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – Municipio 2  che raccoglie e rilancia il grido d’allarme di numerosi residenti della zona Parco Rossani, esasperati da una situazione che ormai ha superato ogni limite di tolleranza.
“Ogni sera – e soprattutto nei fine settimana – l’area verde si trasforma in un punto di ritrovo caotico e incontrollato: schiamazzi fino a notte fonda, musica ad alto volume, assembramenti e comportamenti molesti stanno compromettendo il diritto al riposo di chi abita nei pressi del parco – si legge in una nota –  Una condizione che, oltre ad essere umanamente inaccettabile, è anche giuridicamente sanzionabile: l’articolo 659 del Codice Penale prevede infatti pene per chi turba il riposo delle persone con rumori e comportamenti molesti”
Come Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia abbiamo già sollecitato l’intervento delle autorità competenti, ma a oggi i controlli sono sporadici e insufficienti. “Non è accettabile che i cittadini onesti debbano subire questo degrado nell’indifferenza di chi dovrebbe garantire ordine e sicurezza.
Chiediamo al Sindaco, all’Amministrazione comunale e alla Polizia Locale un intervento deciso, con:

* pattugliamenti regolari e costanti nelle ore serali e notturne;

* l’applicazione di sanzioni verso chi viola le norme;
* una riflessione seria sul modello di gestione degli spazi pubblici, che non può ignorare le esigenze di chi vive e lavora in questi quartieri.
Il parco deve tornare a essere un luogo di incontro, non di disturbo. Serve rispetto per i residenti, per le famiglie, per gli anziani e per tutti quei cittadini che meritano sicurezza e tranquillità”.

