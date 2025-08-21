Salasso lidi balneari in Puglia, la petizione: “Servono fasce agevolate per donne con figli”

“La fotografia dell’estate 2025 rispetto alla possibilità di destinare un budget all’utilizzo frequente (settimanale o mensile, ad esempio) dei servizi dei lidi balneari (un po’ come accadeva un tempo), non lascia spazio a dubbi. E’ una missione impossibile, praticamente il lusso di un giorno. Come cittadine baresi, sentiamo l’esigenza di far sentire la nostra voce per chiedere a chi gestisce gli stabilimenti balneari che si trovano a Bari e nelle zone afferenti il territorio della Città Metropolitana, di tener conto di una situazione che di fatto discrimina le donne, e le madri in particolare, per via dei costi elevati di ombrelloni e lettini e tutti gli annessi e i connessi”. Inizia così la petizione promossa da Annamaria Ferretti, presidente del primo municipio per sensibilizzare i gestori dei lidi ad avere un’attenzione in più nei confronti delle madri.

“Come si può parlare di sostenibilità e città a misura di donne e bambini, se chi vive a pochi chilometri dal mare non può permettersi di staccare dal lavoro e andare direttamente al mare se il costo di un ombrellone e due lettini è stimato in media dai 40 euro in su? Spesa a cui va aggiunto il parcheggio, l’ingresso, l’uso delle docce e il cibo che – naturalmente – non si può introdurre? Peggio ancora se la malcapitata in questione è una mamma che ha voglia di portare i suoi figli a fare un bagno in un contesto più sicuro e circoscritto – prosegue il testo – Una città di mare che grazie alla lungimiranza dei suoi amministratori sta ampliando gli spazi per spiagge con servizi aperte liberamente a tutti e tutte (Pane e pomodoro, Torre Quetta, il litorale di Costa Sud), non può accettare la follia che la stragrande maggioranza dei gestori ha fatto ormai diventare una regola di mercato. Se poi dai confronti social viene fuori che a Margherita di Savoia con 20 euro puoi disporre di parcheggio, ingresso, ombrelloni, lettini e pure dell’aperitivo, vuol dire che a maggior ragione qualche domanda ce la dobbiamo fare. Osiamo dire anche subito, perchè l’estate in Puglia – come si sa – non finisce domani”.

Con la petizione si chiede:

Di lavorare congiuntamente per una revisione e semplificazione delle tariffe balneari, prevedendo fasce agevolate per donne con figli, donne lavoratrici e genitori single, nonché limiti massimi di prezzo giornaliero/settimanale.

Introduzione di buoni o voucher mare e riduzioni dedicate alle famiglie a reddito medio-basso, da utilizzare presso lidi pubblici o concessionari.

Obbligo di trasparenza: indicazione chiara di costi fissi e variabili, preventivi pubblicabili e costi totali finali all’ingresso.

Ampio accesso a spiagge attrezzate con servizi essenziali a prezzi calmierati, garantendo spazi adeguati per famiglie.

Monitoraggio e indagini periodiche sui prezzi balneari e sulle condizioni di accesso, con sanzioni per pratiche abusive o freno all’equità.

Importante sarà il coinvolgimento del Comune di Bari, della Regione Puglia e delle associazioni di categoria per definire criteri praticabili in grado di rispondere alle esigenze alle esigenze sopra elencate che – ovviamente – sono indirizzate a tener conto delle famiglie in generale.

qui il testo della petizione:

https://www.change.org/p/caro-spiagge-penalizzate-le-donne-che-lavorano-e-le-madri?recruiter=49816939&recruited_by_id=c8b3cbc0-9913-0130-e420-3c764e049c4f&utm_source=share_petition&utm_campaign=starter_onboarding_share_social&utm_medium=facebook&fbclid=IwQ0xDSwMUCKhleHRuA2FlbQIxMAABHoV90vlPbNlKnkJuwYbKY9hvh3oqMjP7giZJE9asz463GZszhmWt7UFPXArN_aem_f0vf12kHPbeQP_3y7xN9QQ&sfnsn=scwspwa