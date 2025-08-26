MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Bari, chiuso raccordo per SS96 dopo incidente: lavori nella notte

A partire da oggi

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 16:46
freepik
  • 55 sec
Per consentire interventi di ripristino dopo un incidente, dalle ore 22 di oggi, martedì 26 agosto, fino alle 6 di domani, mercoledì 27 agosto, resterà chiuso al traffico il raccordo R88 che collega la zona industriale di Bari all’innesto con la SS96 Bari-Altamura. La chiusura riguarda in particolare i veicoli provenienti dalla complanare sud di Bari (D94) e dallo svincolo Bari Zona Industriale diretti verso Altamura. Il traffico sarà deviato obbligatoriamente sulla SS96 in direzione Bari, con possibilità di uscita a Modugno per poi rientrare sullo stesso tracciato in direzione opposta verso Altamura. I lavori si concluderanno entro le prime ore del mattino di mercoledì, per consentire la riapertura regolare della circolazione.

Foto freepik

