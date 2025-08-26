Bari, piaga dei fuochi d’artificio: la denuncia da piazza Redentore

I fuochi d’artificio ogni notte sono diventati una vera e propria piaga per i residenti di tutti i quartieri della città. Due giorni fa la denuncia dall’Umbertino ed oggi da piazza Redentore da parte del consigliere municipale Luca Bratta. Ma non solo: fuochi d’artificio ogni sera anche a San Girolamo e Fesca. I residenti chiedono da mesi ormai più controlli.