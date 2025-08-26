MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,330 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,330 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, piaga dei fuochi d’artificio: la denuncia da piazza Redentore

Ogni sera in diverse zone della città

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 09:14
fuochi libertà
  • 30 sec
villaggiodelgusto.com

I fuochi d’artificio ogni notte sono diventati una vera e propria piaga per i residenti di tutti i quartieri della città.  Due giorni fa la denuncia dall’Umbertino ed oggi da piazza Redentore da parte del consigliere municipale Luca Bratta. Ma non solo: fuochi d’artificio ogni sera anche a San Girolamo e Fesca. I residenti chiedono da mesi ormai più controlli.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Politica

Bari, le polemiche sul porta a...

I consiglieri comunali di Bari della Lega ritengono errata la "neo"...
- 26 Agosto 2025
Segnalato da voi

Bari, ancora rifiuti incendiati in via...

"Stanotte ad opera di balordi , in via Michele Di Giesi...
- 26 Agosto 2025
Politica

Bari, ritardi su contributi economici per...

"Da consigliere di Fratelli d'Italia della Commissione Welfare Municipio2 ma prima...
- 26 Agosto 2025
Primo Piano

Cgil Puglia, sul lavoro tanta precarietà...

I rapporti di lavoro attivati in Puglia aumentano di 27mila unità...
- 26 Agosto 2025