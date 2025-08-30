Furti nelle campagne del Nord Barese: “Subito presidio nelle zone rurali”

Confagricoltura Bari-Bat denuncia una situazione sempre più critica per i produttori agricoli del Sud-Est Barese: nelle ultime settimane si è registrato un preoccupante aumento dei furti nelle campagne, in particolare ai danni delle aziende che coltivano uva da tavola giunta proprio in questi giorni alla piena maturazione.

“Si stanno ripetendo negli ultimi giorni con insistenza episodi di furti all’interno delle campagne del sud-est Barese – dichiara Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat – Sono episodi che vanno sventati perché rappresentano un rischio vero di riduzione del reddito per gli agricoltori e i produttori che, dopo un’intera annata di lavoro, arrivano adesso a poter concretizzare il frutto dei propri sacrifici e che invece sono costretti a organizzarsi in proprio per custodire i propri vigneti”.

Confagricoltura Bari-Bat ha chiesto formalmente alla Prefettura di convocare con urgenza un incontro con tutte le organizzazioni agricole del territorio per attivare un coordinamento interforze che consenta un presidio più efficace delle aree rurali.

“È fondamentale – continua Del Core – che le forze dell’ordine possano coordinarsi tra loro per presidiare meglio le campagne, magari mettendo in rete anche i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati già presenti sul territorio. Sappiamo che non è facile controllare ogni area in modo capillare, ma è indispensabile garantire vigilanza soprattutto nelle ore notturne e in alcune fasce diurne durante le quali i furti avvengono con maggiore frequenza”.

L’organizzazione sottolinea l’importanza di sostenere in modo concreto le aziende agricole in un momento cruciale della campagna di raccolta, in cui si gioca la tenuta economica di molte realtà del territorio. “Agli agricoltori – conclude il presidente – è necessario garantire supporto e protezione. Non possiamo lasciare che gli sforzi di un intero anno vengano vanificati da vere e proprie bande criminali organizzate, con furti per migliaia di euro. È in gioco non solo il reddito, ma la dignità del lavoro agricolo”.