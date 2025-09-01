Addio Guendalina Club: il Salento perde un’icona, ma la festa non è finita

Si chiude un capitolo importante della musica elettronica in Puglia: il Guendalina Club, storico locale di Santa Cesarea Terme, ha annunciato la fine della sua attività il 30 agosto 2025. Situato sulla costa salentina, in uno dei borghi più suggestivi del Salento, il club è stato per anni uno dei punti di riferimento della nightlife italiana, ospitando artisti di fama internazionale come Carl Cox, David Guetta, Laurent Garnier, Solomun, Amelie Lens, Marco Carola e molti altri.

Il fondatore Vincent De Robertis ha spiegato che la ridotta capienza del locale non era più compatibile con i cachet dei grandi artisti e con i costi di gestione. “Non era più possibile garantire il livello di accoglienza che desideriamo offrire: dopo la pandemia, il pubblico ha bisogno di spazi, di movimento, di vivere esperienze complete. Il clubbing come lo abbiamo conosciuto e amato è ormai finito diversi anni fa”, ha scritto in un post su Facebook.

Il Guendalina Club non è stato solo un locale: per anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica, facendo vivere esperienze uniche a decine di migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Da Santa Cesarea Terme, un piccolo paese con pochi abitanti, sono passati nomi che hanno fatto la storia della musica da club mondiale.

Guardando al futuro, De Robertis ha annunciato un nuovo progetto nella Salento Arena, già utilizzata dal 2017 per eventi come Circoloco Puglia: un’area più ampia, con più palchi e spazi dedicati a diversi linguaggi musicali, pensata per offrire esperienze immersive da festival. L’obiettivo è trasformare ogni evento in qualcosa di sorprendente e autentico, capace di ridefinire l’esperienza musicale nel Salento.

Foto pagina Facebook Guendalina club