LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,469 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,469 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lavori sulla Bari-Taranto: da oggi tornano i treni

Il cantiere era stato avviato il primo luglio

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 09:57
Bari 01 08 2025, lavori di risanamento e rinnovo deviatoi nella stazione di Gioia del Colle (Bari-Taranto) più interventi ERTMS in zona Acquaviva delle Fonti . Donato Fasano / Lapresse
  • 1 sec
villaggiodelgusto.com

Da oggi tornano a circolare, come da cronoprogramma, i treni sulla linea Bari-Taranto, a seguito degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

I lavori, iniziati il 1 luglio e terminati il 31 agosto, hanno interessato:

  • attività propedeutiche all’attivazione del sistema ERTMSnella tratta Bari Parco Nord – Gioia del Colle
  • interventi per il miglioramento della accessibilità nella stazione di Acquaviva delle Fonti
  • rinnovo dei binari tra Gioia del Colle e Grottalupara

Dal 15 settembre al 13 dicembre si viaggerà a binario unico sul tratto tra Acquaviva delle Fonti e Gioia Del Colle per la realizzazione del sistema ERTMS con modifiche alla circolazione per i treni Regionali.

Durante i lavori sulla linea Bari – Taranto sono state attivate corse con bus.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Lavori sulla Bari-Taranto: da oggi tornano...

Da oggi tornano a circolare, come da cronoprogramma, i treni sulla...
- 1 Settembre 2025
Cronaca

Bari, tir a fuoco sulla tangenziale

Per cause in corso di accertamento un tir è andato a...
- 1 Settembre 2025
Attualità

Dai rifiuti nelle campagne allo stop...

Dai rifiuti alle buone pratiche in campagna fino allo stop al...
- 1 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Bari, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo...

Nuovo rinforzo per il Bari di mister Caserta: la società biancorossa...
- 1 Settembre 2025