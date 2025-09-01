Lavori sulla Bari-Taranto: da oggi tornano i treni

Da oggi tornano a circolare, come da cronoprogramma, i treni sulla linea Bari-Taranto, a seguito degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).
I lavori, iniziati il 1 luglio e terminati il 31 agosto, hanno interessato:
- attività propedeutiche all’attivazione del sistema ERTMSnella tratta Bari Parco Nord – Gioia del Colle
- interventi per il miglioramento della accessibilità nella stazione di Acquaviva delle Fonti
- rinnovo dei binari tra Gioia del Colle e Grottalupara
Dal 15 settembre al 13 dicembre si viaggerà a binario unico sul tratto tra Acquaviva delle Fonti e Gioia Del Colle per la realizzazione del sistema ERTMS con modifiche alla circolazione per i treni Regionali.
Durante i lavori sulla linea Bari – Taranto sono state attivate corse con bus.