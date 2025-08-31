Bari, cuore e carattere: 1-1 col Monza al San Nicola

Il gol di Mota ad inizio gara avrebbe potuto spegnere ogni velleità di questo Bari, di fronte a una corazzata come il Monza. Invece, gli uomini di Caserta hanno sfoderato una grande prestazione, mettendo in seria difficoltà il quotato avversario per tutta la partita. Tante le occasioni create da Sibilli e compagni, a cui è mancato solo un pizzico di cinismo e un po’ di fortuna dalle parti dell’attento portiere brianzolo Thiam. Dopo le buone prestazioni contro Milan e Venezia, arrivano altre indicazioni positive per Caserta, in attesa delle ultime mosse di calciomercato.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Monza, il tecnico del Bari Fabio Caserta deve rinunciare all’infortunato Gytkjaer. L’allenatore calabrese schiera i suoi con il modulo 4-3-3 : confermata la linea difensiva e di centrocampo. In attacco fiducia a Partipilo che compone il tridente con Moncini e Sibilli.

Nel Monza, il tecnico Paolo Bianco schiera i suoi con il modulo 3-4-2- 1-: a centrocampo c’è l’ex nazionale Pessina, in attacco spazio a Dany Mota.

PRIMO TEMPO: Pronti, via: il Monza passa subito in vantaggio al 3’, grazie a una splendida giocata di Dany Mota che si incunea nel cuore della difesa biancorossa e fulmina Cerofolini con un potente destro. Il Bari reagisce al 5’ con Sibilli, che calcia a lato. Il pareggio biancorosso arriva al 16’: Moncini sorprende Thiam con un gran tiro dal limite dell’area. Ancora pericolosi i galletti al 25’, quando Pagano avvia l’azione, scambia con Sibilli e conclude di poco alto. È un vero e proprio Pagano-show al 29’: prima recupera palla a centrocampo, poi impegna Thiam con un velenoso sinistro. Al 31’ ci prova anche Dorval con un timido tentativo da fuori area, facilmente neutralizzato dall’estremo difensore lombardo. Ancora Pagano protagonista al 38’, con una conclusione che termina a lato. Il Bari sfiora il raddoppio con Moncini nel finale di prima frazione, ma Thiam è bravissimo a dire di no all’attaccante biancorosso. È questa l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sull’1-1.

SECONDO TEMPO: Si riparte con gli stessi 22 della prima frazione di gioco. Parte bene il Monza, che pressa alto la formazione di Caserta. Al 53’ Nikolaou è bravissimo a fermare un tentativo di Galazzi. Sibilli va vicino al gol al 59’, con un fendente da fuori area sugli sviluppi di un corner. Al 70’ Pagano calcia alto da buona posizione. Primi cambi per i padroni di casa: fuori Partipilo, dentro Rao. Il Monza si fa vedere al 74’ con Mota che calcia alto. Secondo cambio in casa biancorossa al 75’: fuori Braunoder, dentro Castrovilli. Cerofolini è tempestivo al 77’ in uscita bassa su Birindelli. Al 80’ altri due cambi per i galletti: dentro Antonucci e Kassama, fuori Moncini e Vicari. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Galipò: Bari-Monza, edizione 2025/26, entra nella storia. Allo stadio San Nicola termina 1-1.

PAGELLE: Moncini gol e grinta. Partipilo: solo tanto cuore

Cerofolini 6, Dickmann 6, Vicari 6,5 (80′ Kassama sv), Nikolaou 6,5, Dorval 6, Pagano 6,5, Verreth 6, Braunoder 6,5 (75′ Castrovilli 6), Partipilo 5,5 (70′ Rao 6), Moncini 7 (80′ Antonucci sv), Sibilli 6,5

Caserta 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 3′ Mota 16′ Moncini

Ammoniti: Obiang, Caprari, Partipilo, Kassama, Birindelli

Tiri in porta: 4 – 2

Corner: 3 – 6

Possesso palla: 44% 56%

Spettatori: 15.010 (4.676 abbonati; 94 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Dickmann, Vicari (c), Nikolaou, Dorval, Pagano, Verreth, Braunoder, Partipilo, Moncini, Sibilli

Panchina: Pissardo, Marfella, Castrovilli, Bellomo, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj

MONZA: Thiam, Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi, Birindelli, Pessina (c), Obiang, Azzi, Galazzi, Caprari, Mota

Panchina: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Sardo, Keita, Colombo, Alvarez, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Simone Pistarelli della sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Davide Di Marco della sezione di Ciampino. VAR: Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).

Foto Ssc Bari