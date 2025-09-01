LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Monopoli e la tradizione del bagno il primo settembre

Con la musica di Giorgia Angiuli

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 09:04
E’ stata la musica di Giorgia Angiuli ad accogliere i primi raggi di sole del 1° settembre e a dare il via al tradizionale bagno all’alba di Monopoli. Artista monopolitana di fama internazionale e tra le figure più originali della scena elettronica europea, Angiuli ha portato sul palco della Pentima (nei pressi dello skatepark) il suo live unico e visionario, parte del progetto “Alba di Note”, fondendo melodie e atmosfere capaci di trasformare l’attesa del sole in pura emozione.

Come da tradizione, all’alba del primo giorno di settembre centinaia di persone si sono ritrovate per compiere il rito secolare della purificazione della mente e del corpo, gesto di buon auspicio per affrontare l’autunno e l’inverno. In Puglia e a Monopoli questa usanza è particolarmente sentita, e negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale, con l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, ha scelto di arricchirla trasformandola in un grande evento musicale e popolare che richiama migliaia di partecipanti.

A causa dei lavori in corso sulla spiaggia di Porta Vecchia, quest’anno il bagno all’alba si è spostato un sul lungomare di via Procacciasulla cosidetta “Pentima”, cornice naturale perfetta per vivere un’alba indimenticabile.

 
(foto facebook)

