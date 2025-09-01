LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Strade nuove a Bari: si lavora senza sosta a San Pasquale e Carbonara

Si comincia dal manto stradale di via Lattanzio

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Settembre 2025 - 17:20
Strade nuove e a San Pasquale e Carbonara si continua a lavorare senza sosta.
SAN PASQUALE VECCHIA
Questa mattina, spiega l’assessore Domenico Scaramuzzi, sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Lattanzio, partendo dalla scarifica dell’asfalto. Un intervento atteso da tempo da residenti e automobilisti.
Il rifacimento rientra nel piano di ripristino stradale a cura di Rete Gas, che ha completato tutti gli allacci nella parte storica del quartiere. Già riasfaltate via De Deo e via dei Mille;  In corso via Lattanzio A seguire: via De Napoli, via Nizza, via Castromediano, via Maria Cristina di Savoia e via Cirillo

A questi si sommano i lavori già realizzati da Acquedotto Pugliese ed Enel con nuovi tronchi e nuovi manti stradali. Risultato? San Pasquale vecchia, spiega l’assessore, completamente rinnovata, con sottoservizi e strade finalmente all’altezza della vita del quartiere.

CARBONARA – VIA VACCARELLA
“Sempre oggi, è partito anche il rifacimento del manto stradale in via Vaccarella, a totale carico del Comune di Bari.  Nei mesi scorsi abbiamo realizzato circa il 70% del nuovo tronco di fogna bianca per il deflusso delle acque piovane Ora, mentre risolviamo un’interferenza con i tubi del gas per completare l’ultimo tratto fino alla rotatoria INPS, abbiamo già iniziato a riasfaltare la parte terminata. Strade, sottoservizi, vivibilità: i cantieri non sono un fastidio, sono l’evidenza concreta del cambiamento”.

