Strade nuove a Bari: si lavora senza sosta a San Pasquale e Carbonara

Strade nuove e a San Pasquale e Carbonara si continua a lavorare senza sosta.

SAN PASQUALE VECCHIA

Questa mattina, spiega l’assessore Domenico Scaramuzzi, sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Lattanzio, partendo dalla scarifica dell’asfalto. Un intervento atteso da tempo da residenti e automobilisti.

Il rifacimento rientra nel piano di ripristino stradale a cura di Rete Gas, che ha completato tutti gli allacci nella parte storica del quartiere. Già riasfaltate via De Deo e via dei Mille; In corso via Lattanzio A seguire: via De Napoli, via Nizza, via Castromediano, via Maria Cristina di Savoia e via Cirillo

A questi si sommano i lavori già realizzati da Acquedotto Pugliese ed Enel con nuovi tronchi e nuovi manti stradali. Risultato? San Pasquale vecchia, spiega l’assessore, completamente rinnovata, con sottoservizi e strade finalmente all’altezza della vita del quartiere.

CARBONARA – VIA VACCARELLA

“Sempre oggi, è partito anche il rifacimento del manto stradale in via Vaccarella, a totale carico del Comune di Bari. Nei mesi scorsi abbiamo realizzato circa il 70% del nuovo tronco di fogna bianca per il deflusso delle acque piovane Ora, mentre risolviamo un’interferenza con i tubi del gas per completare l’ultimo tratto fino alla rotatoria INPS, abbiamo già iniziato a riasfaltare la parte terminata. Strade, sottoservizi, vivibilità: i cantieri non sono un fastidio, sono l’evidenza concreta del cambiamento”.