Vela, a Bari il Campionato Assoluto Italiano di Dinghy 12′

Dal domani al 7 settembre a Bari tornerà capitale della vela italiana ospitando la 90ª edizione del Campionato Assoluto di Dinghy 12’, la più antica classe velica del Paese. L’evento, organizzato dal Circolo Canottieri Barion su delega della Federazione Italiana Vela, riporterà in città una competizione che affonda le radici nella tradizione sportiva barese, già sede negli anni Cinquanta di diverse edizioni e di una propria flotta competitiva.

“L’assegnazione del Campionato Italiano – spiega il presidente del circolo, Francesco Rossiello – testimonia quanto sia stato apprezzato il nostro impegno organizzativo negli ultimi anni. Uno sforzo doveroso nel rispetto di una tradizione antica: una disciplina bella da vedere e appassionante da praticare”. Il programma prevede sette prove complessive: due al giorno da giovedì 4 a sabato 6 settembre, con eventuale recupero domenica 7. Il campo di regata sarà allestito nello specchio d’acqua antistante l’imboccatura del porto antico, lungo il lungomare Sud di Bari. Sono attesi oltre 70 equipaggi, tra cui i big della categoria: Vittorio D’Albertas, del Circolo Velico Santa Margherita Ligure e campione italiano 2024 all’Elba, e Francesca Lodigiani, segretario di classe dal 2011.

Foto Antonella Battista