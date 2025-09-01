LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,482 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,482 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Ufficiale: ritorna Giulio Maggiore: contratto fino al 2028

Il centrocampista ligure, protagonista della scorsa stagione con 3 gol in 13 presenze, torna in biancorosso

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Lun, 1 Settembre 2025 - 20:09
mf
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

Giulio Maggiore è ufficialmente un nuovo giocatore del Bari. O meglio, un ritorno, visto che il centrocampista genovese aveva già vestito la maglia biancorossa nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando 13 presenze e 3 gol. La società ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle sue prestazioni sportive, con un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2028.

Classe 1998, cresciuto calcisticamente nello Spezia – con cui ha disputato 188 partite, segnando 18 reti e firmando 14 assist – Maggiore ha anche indossato la fascia da capitano e scritto una pagina storica portando i liguri in Serie A al termine della stagione 2019/20. Con la maglia bianconera è arrivato anche il debutto e il primo gol in massima serie, proprio contro il Milan.

Nel 2022 il trasferimento alla Salernitana, dove ha collezionato 60 presenze e 4 reti tra Serie A e Serie B. Esperienza, qualità e spirito di sacrificio ne fanno un centrocampista completo, capace di inserirsi con efficacia in zona gol.

Maggiore ha vestito in più occasioni anche la maglia azzurra, dall’Under 16 all’Under 21, confermandosi come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano della sua generazione.

Foto Ssc Bari﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Primo caso di West Nile nel...

Una donna di 53 anni di Andria è ricoverata nell'unità operativa...
- 1 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Ufficiale: ritorna Giulio Maggiore: contratto fino...

Giulio Maggiore è ufficialmente un nuovo giocatore del Bari. O meglio,...
- 1 Settembre 2025
Attualità

I libri di scuola li paga...

I libri di scuola li paga l'azienda. Accade a Canosa di...
- 1 Settembre 2025
Attualità

Addio Guendalina Club: il Salento perde...

Si chiude un capitolo importante della musica elettronica in Puglia: il...
- 1 Settembre 2025