Ufficiale: ritorna Giulio Maggiore: contratto fino al 2028

Giulio Maggiore è ufficialmente un nuovo giocatore del Bari. O meglio, un ritorno, visto che il centrocampista genovese aveva già vestito la maglia biancorossa nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando 13 presenze e 3 gol. La società ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle sue prestazioni sportive, con un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2028.

Classe 1998, cresciuto calcisticamente nello Spezia – con cui ha disputato 188 partite, segnando 18 reti e firmando 14 assist – Maggiore ha anche indossato la fascia da capitano e scritto una pagina storica portando i liguri in Serie A al termine della stagione 2019/20. Con la maglia bianconera è arrivato anche il debutto e il primo gol in massima serie, proprio contro il Milan.

Nel 2022 il trasferimento alla Salernitana, dove ha collezionato 60 presenze e 4 reti tra Serie A e Serie B. Esperienza, qualità e spirito di sacrificio ne fanno un centrocampista completo, capace di inserirsi con efficacia in zona gol.

Maggiore ha vestito in più occasioni anche la maglia azzurra, dall’Under 16 all’Under 21, confermandosi come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano della sua generazione.

Foto Ssc Bari﻿