Bari, sport negato al pala San Pio: “I lavori non dovevano essere già finiti?”

C’è rabbia, frustrazione e senso di smarrimento da parte dei genitori del Municipio 5, ma non solo. Tanti quelli che accompagnano i propri figli da altre zone della città e che, come i residenti del quartiere, sono rimasti senza una “casa” dove i loro piccoli possano praticare il proprio sport preferito. Oltre trecento gli atleti che, ad oggi, 2 settembre, non sanno letteralmente dove andare, tra loro non solo bambini e ragazzi, ma anche atleti di categorie superiori, tra questi quelli della Marlu basket e la serie C femminile del Primadonna Bari Volley (dell’ASCD Europa) che già due anni fa, per via delle incertezze relative al palazzetto, rinunciò al titolo di serie B2.

A parlare però questa volta non sono le associazioni che, fanno sapere “si stanno mobilitando per trovare una soluzione affinché nessuno venga privato del diritto allo sport”, ma sono i genitori. Per alcuni sarà difficile, se non impossibile, accompagnare i propri figli in altre zone della città. Così è nato il Comitato Palazzetto V Municipio Subito. “I lavori di ristrutturazione del Palazzetto di San Pio, previsti in consegna come da cartello affisso all’esterno per il 1° agosto 2025, sono ancora in alto mare – si legge nella nota del comitato – intanto, centinaia di ragazzi e ragazze di basket e pallavolo rischiano di restare senza spazi per allenarsi e crescere nello sport. Per questo è nato il Comitato dei Genitori di Basket e Pallavolo di San Pio, con un obiettivo chiaro:

difendere il diritto allo sport e chiedere risposte concrete. Chiediamo un incontro urgente con il Sindaco di Bari per avere certezze sui tempi e soluzioni temporanee immediate. Uniti siamo più forti: invitiamo tutte le famiglie, le associazioni e i cittadini del quartiere ad unirsi a noi. Lo sport non è un lusso, è un diritto”, concludono.

Il tema era già stato discusso negli scorsi giorni in consiglio comunale in seguito a un’interrogazione della consigliera Laura De Marzo intervenuta sul tema. In quell’occasione l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Scaramuzzi aveva risposto: “Abbiamo sentito l’impresa e ci hanno spiegato cosa è accaduto nelle settimane precedenti. Ci hanno garantito che la prima parte dei lavori, quella sugli spogliatoi, impianti idrico-sanitari, è terminata. Adesso stanno iniziando la parte dei lavori all’interno del palestrone. Abbiamo fissato il prossimo incontro di aggiornamento con impresa gestori dell’impianto il 16 settembre perché negli ultimi giorni di agosto, primi di settembre, sarebbero arrivate le forniture. Queste permetteranno all’impresa di fare delle lavorazioni nel sottotetto, dopo le quali va installato l’impianto di condizionamento al termine del quale si lavorerà sul pavimento e la posa del nuovo parquet. Dobbiamo attendere il 16 settembre per ricalibrare il cronoprogramma”, conclude.

“Sono inesattezze – spiegano dal comitato che nel frattempo ha anche pubblicato sui social un video e avviato una petizione – hanno risposto senza neanche venire di persona a controllare. I lavori negli spogliatoi, ad oggi (2 settembre ndr) sono tutt’altro che finiti, lo dimostra l’impalcatura ancora all’esterno. Sul cartello c’è scritto inizio 9 settembre 2024, fine 1 agosto 2025. Siamo a settembre del 2025, non sappiamo nulla. Vogliamo risposte concrete sul programma, vogliamo sapere quando finiranno i lavori e nel frattempo vogliamo soluzioni alternative per garantire la sport ai nostri figli e a tutti i ragazzi del quartiere o chiunque altro abbia questo palazzetto come punto di riferimento”, concludono.