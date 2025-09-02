Bari, prosegue la scia di violenza: nuova rissa in piazza Cesare Battisti

Ancora una rissa a Bari, questa volta in piazza Cesare Battisti. È accaduto poco fa. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione un giovane sarebbe rimasto gravemente ferito durante una violenta lite con un altro ragazzo, entrambi sarebbero di nazionalità straniera. Uno dei due avrebbe utilizzato una bottiglia di vetro provocando ferite gravi all’altro coinvolto nella rissa. Tanti i passanti che hanno assistito all’accaduto fuggendo impauriti. Il caso è stato denunciato anche da Luca Bratta sui social. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i sanitari del 118.

Foto screen video Facebook