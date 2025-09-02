Paura a Gravina, scoppia incendio in appartamento: due intossicati

Paura questa mattina poco dopo le 7 per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di tre piani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bari con il supporto dell’autoscala.

Quattro le persone rimaste coinvolte: due di loro, madre e figlia, sono state soccorse dai pompieri che le hanno liberate utilizzando maschere di seconda utenza (reservoir) e affidate poi al personale sanitario. Entrambe sono state trasportate all’ospedale della Murgia per intossicazione da fumi.

L’incendio ha causato la distruzione degli arredi e il distacco di parte dell’intonaco, ma non sono stati riscontrati danni strutturali all’edificio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse in mattinata.

Foto Vigili del Fuoco