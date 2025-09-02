Corato, a fuoco auto di un ispettore della Polizia locale: “Atto gravissimo”

Notte di paura a Corato, dove ignoti hanno dato alle fiamme due auto di proprietà di Savino Lamarca, ispettore della Polizia locale. Le vetture erano parcheggiate all’interno dell’abitazione di campagna del vigile e i responsabili, prima di appiccare l’incendio, hanno distrutto anche la recinzione della proprietà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.

A denunciare l’accaduto è stato il Comune con una nota ufficiale. “Un gravissimo atto intimidatorio ai danni della Polizia locale e delle Istituzioni comunali – ha dichiarato il sindaco Corrado De Benedittis –. Si è superato il limite. Scriverò quest’oggi al Prefetto per rappresentare la gravissima situazione determinata. Chiedo una risposta forte e decisa da parte della Prefettura, delle forze dell’ordine e della magistratura”. Il primo cittadino ha espresso la sua vicinanza all’ispettore e ribadito la necessità di un’azione immediata: “Non possiamo consentire che la città cada ostaggio di bande criminali, dedite a spaccio, furti e rapine”.