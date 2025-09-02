MARTEDì, 02 SETTEMBRE 2025
Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Decaro verso la candidatura

L'annuncio in una nota: "Ora auspico che Vendola faccia lo stesso"

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Settembre 2025 - 20:00
decaro
  • 23 sec
villaggiodelgusto.com

Antonio Decaro interviene ancora sulle regionali in Puglia. In una nota, l’ex sindaco di Bari ha voluto ringraziare il Partito Democratico “per la fiducia e per il lavoro fatto in queste settimane nella costruzione della proposta politica per la Puglia 2030”.

Decaro ha rivolto poi un pensiero a Michele Emiliano, che ha scelto di non candidarsi al Consiglio regionale: “Va la mia stima e la mia gratitudine per avere, generosamente, fatto un passo indietro. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent’anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra”.

Infine l’appello a Nichi Vendola e ad AVS: “Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da loro, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e tornare finalmente a parlare dei temi che interessano i pugliesi”.

