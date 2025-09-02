Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Decaro verso la candidatura

Antonio Decaro interviene ancora sulle regionali in Puglia. In una nota, l’ex sindaco di Bari ha voluto ringraziare il Partito Democratico “per la fiducia e per il lavoro fatto in queste settimane nella costruzione della proposta politica per la Puglia 2030”.

Decaro ha rivolto poi un pensiero a Michele Emiliano, che ha scelto di non candidarsi al Consiglio regionale: “Va la mia stima e la mia gratitudine per avere, generosamente, fatto un passo indietro. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent’anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra”.

Infine l’appello a Nichi Vendola e ad AVS: “Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da loro, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e tornare finalmente a parlare dei temi che interessano i pugliesi”.