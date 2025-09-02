Violenza e degrado a Bari, nelle piazze centrali “in campo” anche gli operatori sociali

Prosegue il lavoro in sinergia tra Comune e Forze dell’Ordine nell’ambito delle operazioni interforze ad “Alto Impatto” predisposte dalla Questura di Bari per garantire sicurezza nelle piazze centrali della città. L’amministrazione comunale, attraverso i servizi PIS e Unità di Strada finanziati dall’assessorato al Welfare, ha messo a disposizione il camper del progetto Care for People, strumento utile per attività di monitoraggio, aggancio e assistenza sociale nelle zone più sensibili, come piazza Umberto, piazza Moro e piazza Cesare Battisti.

Gli operatori coinvolti, formati per gestire situazioni critiche legate a dipendenze da crack e sostanze stupefacenti, offrono counseling, orientamento e primo supporto. A bordo del mezzo è disponibile anche un defibrillatore semiautomatico, per garantire interventi immediati in caso di emergenze sanitarie in attesa del 118. È inoltre in fase di realizzazione materiale informativo multilingue (italiano, inglese, francese e arabo) sui rischi connessi all’uso di crack, che sarà distribuito sia in cartaceo che online.

“Nella giornata di ieri – spiega l’assessora alla Giustizia sociale e ai Diritti civili, Elisabetta Vaccarella – gli operatori del PIS e dell’Unità di strada hanno affiancato le Forze dell’Ordine impegnate nel monitoraggio delle piazze cittadine in cui nei giorni scorsi si sono verificati alcuni episodi di violenza, con l’obiettivo di intercettare, orientare e supportare quanti vivono in condizioni di marginalità, spesso aggravate da dipendenze di vario tipo”. Secondo i dati forniti dall’assessorato, negli ultimi due mesi gli operatori del PIS hanno gestito 1.480 segnalazioni, in gran parte relative a persone senza dimora e con problemi di dipendenza.

“Le sole attività repressive – conclude Vaccarella – non bastano a garantire sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici: servono parallelamente interventi sociali, psicologici e sanitari. Per questo il nostro impegno a contrasto del disagio e della marginalità resta altissimo, sia nel centro che nei quartieri periferici della città”.