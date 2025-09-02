MARTEDì, 02 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,498 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,498 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, false promozioni sugli abbonamenti Amtab: proseguono le truffe

Nuova segnalazione di truffa online

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Settembre 2025 - 15:21
Screenshot 2025-08-28 083728
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

Continuano a circolare sui principali social network pagine e profili fake che diffondono notizie e promozioni, altrettanto false, relativamente alle attività e ai servizi offerti dall’Amtab nei confronti degli utenti del trasporto pubblico urbano. L’azienda ha prontamente e più volte denunciato alla Polizia postale, fornendo tutte le informazioni e i contatti individuati sui social. Dopo le prima operazioni di oscuramento da parte della Polizia, però, i profili fake e le truffe sono tornate, con particolare riferimento all’abbonamento annuale al servizio di trasporto MUVT365.

Pertanto, si invita ancora una volta la cittadinanza a non dare seguito a informazioni e annunci che non riconducono direttamente ai canali ufficiali dell’Amtab o del Comune di Bari. Si raccomanda di fare sempre riferimento al sito ufficiale di Amtab e alle procedure lì indicate per l’erogazione di servizi, promozioni e informazioni utili. Per quanto riguarda l’abbonamento MUVT365, che permette di viaggiare su tutti i mezzi pubblici cittadini al costo di soli 20 euro, le informazioni sull’abbonamento e sulle modalità di richiesta e di emissione sono consultabili sul sito https://www.muvt.app/abbonamenti-muvt-in-bus365/.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, prosegue la scia di violenza:...

Ancora una rissa a Bari, questa volta in piazza Cesare Battisti....
- 2 Settembre 2025
Dalla città

Bari, porta a porta Umbertino e...

Oltre 120 tonnellate di rifiuti raccolti e la differenziata che arriva...
- 2 Settembre 2025
Politica

Regionali in Puglia, FdI contro Decaro:...

Fratelli d’Italia torna ad "affondare il colpo" in vista delle elezioni...
- 2 Settembre 2025
Dalla città

Bari, false promozioni sugli abbonamenti Amtab:...

Continuano a circolare sui principali social network pagine e profili fake...
- 2 Settembre 2025