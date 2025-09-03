MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Bari, le linee bus scolastiche si vestono di valori umani e civici

Amtab introduce nuovi nomi per trasmettere messaggi educativi agli studenti

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 16:04
A partire dal nuovo anno scolastico, alcune linee del trasporto urbano di Bari avranno nomi ispirati a valori umani e civici, scelti da Amtab con l’obiettivo di trasmettere un messaggio educativo agli studenti. Tra le nuove denominazioni figurano Onestà, Fiducia, Rispetto, Coraggio, Pazienza, Gentilezza, Altruismo, Creatività e Giustizia.

Secondo l’azienda barese, i valori non sono solo parole, ma comportamenti concreti che guidano le persone nella vita quotidiana. “I cambiamenti duraturi si fondano su valori autentici – si legge in una nota – e in un contesto sempre più competitivo, in cui spesso prevalgono denigrazione e sfiducia, i valori diventano un elemento distintivo e strategico”.

Amtab sottolinea anche l’importanza del ruolo di famiglia e scuola nella formazione dei giovani: la prima getta le basi, la seconda rafforza i concetti attraverso educazione civica, progetti e coinvolgimento delle famiglie. Solo con un approccio condiviso, spiegano i responsabili dell’azienda, è possibile creare cittadini consapevoli e responsabili.

Con questa iniziativa, il trasporto urbano barese punta a coniugare mobilità ed educazione, trasformando ogni viaggio in un’occasione per ricordare ai più giovani l’importanza dei valori nella vita di tutti i giorni.

