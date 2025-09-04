GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Ragazza molestata a Bari, le donne: “Abbiamo paura. Leccese ci ascolti”

La richiesta al sindaco dell'Associazione NonseisolaBari

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 21:07
foto freepik
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Dopo la denuncia (diventata virale) della ragazza molestata con una pacca sul sedere, altre donne scendono in campo. L’associazione NonseisolaBari,  (ente di promozione sociale in prima linea nella lotta al contrasto alla violenza di genere) chiede quindi al sindaco Vito Leccese, “se ha piacere ad avere un incontro con chi davvero ha paura di girare per strada.  Abbiamo tentato in più occasioni di denunciare. Di essere aiutate, dalle forze dell’ordine e istituzioni. Ma chi davvero deve muovere i fili non ci degna di risposta. Cosa aspettiamo? Di finire sul prossimo giornale di cronaca? Di dover finire in qualche servizio tg in nostra memoria? Siamo stanche -concludono- non se ne può più”

