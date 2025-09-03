Investimento mortale sui binari a Trani, disagi alla circolazione

Tragedia questa mattina a Trani, dove un ragazzo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci intorno alle 11.55. L’impatto, secondo quanto emerso, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La vittima sarebbe un giovane residente a Barletta. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto: al momento non si esclude alcuna pista. Sarà l’autorità giudiziaria, con il supporto delle forze dell’ordine, a ricostruire l’esatta dinamica. Nel frattempo si stanno registrando diversi disagi alla circolazione dei treni che, fino alle 13 risultava fortemente rallentata.

Foto repertorio