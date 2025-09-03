MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Bari, ufficio postale chiuso al San Paolo: “Necessari importanti interventi infrastrutturali”

Arriva il chiarimento da Poste Italiane dopo le polemiche degli scorsi giorni in merito all'assenza di servizi

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 16:45
Dopo le proteste dei residenti del San Paolo, che nei giorni scorsi hanno denunciato la progressiva perdita di servizi nel quartiere – dalla sanità alle poste – arriva la precisazione di Poste Italiane. In una nota, l’azienda ha infatti chiarito che la chiusura dell’ufficio postale di piazza Europa “è legata a infiltrazioni d’acqua che richiedono importanti interventi infrastrutturali e non consentono l’operatività in condizioni di sicurezza”.

“La situazione dell’immobile, non di proprietà di Poste Italiane – spiegano – è già nota al Curatore fallimentare che lo amministra e che ha raccolto le offerte per l’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino. Si ricorda altresì che al quartiere San Paolo è regolarmente operativo l’ufficio centrale di Viale Lazio che osserva orario continuato di apertura al pubblico 8.20 – 19.05 da lunedì al venerdì e fino alle 12.35 il sabato; attivo anche l’ATM Postamat”, concludono.

Foto repertorio

