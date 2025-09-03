Nuove aperture food anche a Carrassi: apre la terza sede di Broz Burger a Bari

La prima apertura di Broz Burger, la catena di proprietà del gruppo CityModa, risale al 2022 nel quartiere Poggiofranco, in via Mazzitelli. E’ seguita poi quella di Triggiano, all’interno di Bariblu. Ora gli hamburger e hot dog in stile americano, arrivano a Carrassi in viale Einaudi. L’apertura è imminente. Broz è già operativo in Puglia a Lecce, in centro storico a metà tra Piazza Mazzini e Piazza Sant’Oronzo, e a Polignano a Mare, proprio in provincia di Bari.

Si tratta di una realtà d’ispirazione statunitense ma è collocata in Italia e partita dalla Puglia. “Broz – dice il management – non è solo un posto dove mangiare, è una dichiarazione di stile, un’esplosione di sapori, un luogo in cui sentirsi sempre a proprio agio”.