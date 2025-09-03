MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,515 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,515 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nuove aperture food anche a Carrassi: apre la terza sede di Broz Burger a Bari

In viale Einaudi 8

Pubblicato da: Adalisa Mei | Mer, 3 Settembre 2025 - 09:22
broz burger
  • 0 sec
villaggiodelgusto.com

La prima apertura di Broz Burger, la catena di proprietà del gruppo CityModa, risale al 2022 nel quartiere Poggiofranco, in via Mazzitelli. E’ seguita poi quella di Triggiano, all’interno di Bariblu. Ora gli hamburger e hot dog in stile americano, arrivano a Carrassi in viale Einaudi. L’apertura è imminente. Broz è già operativo in Puglia a Lecce, in centro storico a metà tra Piazza Mazzini e Piazza Sant’Oronzo, e a Polignano a Mare, proprio in provincia di Bari.

Si tratta di una realtà d’ispirazione statunitense ma è collocata in Italia e partita dalla Puglia. “Broz  – dice il management – non è solo un posto dove mangiare, è una dichiarazione di stile, un’esplosione di sapori, un luogo in cui sentirsi sempre a proprio agio”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Nuove aperture food anche a Carrassi:...

La prima apertura di Broz Burger, la catena di proprietà del...
- 3 Settembre 2025
Cultura

Bari Urban Lab, il 4 settembre...

Giovedì 4 settembre, alle 21,00 al Teatro Kismet (strada S. Giorgio Martire, 22 F) penultimo appuntamento...
- 3 Settembre 2025
Dalla città

A Bari la prima “nave scuola...

Questa mattina il sindaco Vito Leccese è intervenuto alla presentazione della...
- 3 Settembre 2025
Dalla città

Bari, la statua di San Nicola...

Sabato 20 settembre la statua di san Nicola sarà ospitata nel...
- 3 Settembre 2025