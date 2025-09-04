“Bari è una città pericolosa. Non ci tornerò mai più”: parola di (alcuni) turisti

“La città è un disastro! Non ci tornerò mai più. Era così pericolosa, le gang per le strade, alla stazione ferroviaria, la maggior parte della gente era drogata e facevano paura. Inoltre le strade non sono per niente pulite, puzzano. Mai più.” Elena è lapidaria e non usa mezzi termini quando descrive il suo viaggio a Bari ad inizio di agosto. “Bella città – racconta un’altra visitatrice – poca pulizia però, molta volgarità e poca attenzione alle regole da parte della popolazione”.

Sia chiaro, i turisti che arrivano sul territorio pugliese restano estasiati di fronte alle bellezze delle città: se ne innamorano. Questa premessa è necessaria per raccontare il seguito del racconto dei visitatori. Bari non riesce a raggiungere lo status di “città a vocazione turistica”, obiettivo che da tempo Palazzo di città tenta di rincorrere. Non basta infatti avere un bel mare, un bel paesaggio o un centro storico affascinante per realizzare l’intento, ma è necessario che questi siano accessibili, fruibili e che la città offra servizi turistici adeguati

È un rapporto conflittuale quindi quello che lega i turisti a Bari. “Amore e odio”. I sentimenti verso la città dei visitatori stranieri cambiano nel tempo e sono contrastanti. Alcuni si evolvono, altri invece no. Certo è che chiunque fosse capitato – magari per sbaglio – a Bari trent’anni fa e vi fosse tornato in questi giorni, non avrebbe creduto di trovarsi nella stessa città. Quel che all’epoca era un luogo anonimo, trasandato e mal organizzato, con un borgo antico impenetrabile, oggi è una città brulicante di vita. Che la sua gastronomia, con i vicoli profumati della città vecchia e con la gente accogliente sa far innamorare. Una città “a vocazione turistica”, la definiscono ormai. Ad un primo sguardo, quello magari un po’ distratto, la città piace ai turisti. Gli stranieri sono sedotti da Bari, in tanti ci lasciano il cuore. Ad interpretare l’evoluzione del territorio degli ultimi anni è proprio un visitatore in una recensione su Paytourist (la piattaforma funzionale messa a disposizione gratuitamente dai Comuni registrati a favore delle strutture ricettive). Tra i punti a favore della città c’è il sorriso della popolazione.

“La gente di Bari è magica – racconta una turista – con affetto sincero e disponibilità gratuita”. Il cibo, che si tratti di street food che di ristoranti, si sa, poi fa innamorare chiunque. E poi c’è il mare e il fascino antico del borgo. Purtroppo, il capoluogo pugliese è troppo sporco e non ancora al passo con l’evoluzione turistica, almeno dal punto di vista dell’igiene urbana. Ed è quello che purtroppo chi viene a visitare Bari continua a ripetere. I turisti, anche a causa dei residenti, non si godono a pieno le bellezze naturali offerte dal territorio e si trovano costretti a lamentele circa la cattiva tenuta della città.