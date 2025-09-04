GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,548 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,548 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lutto nel mondo della moda, addio a Giorgio Armani

Aveva 91 anni

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 15:31
90950814_765677337297764_6964017599034163200_n
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

È scomparso all’età di 91 anni Giorgio Armani, stilista e imprenditore tra i simboli assoluti della moda italiana nel mondo. «Si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire – recita una nota dell’azienda –. Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti».

Il ricordo commosso arriva anche dai dipendenti e dalla famiglia: “In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”.

L’azienda ha annunciato che la camera ardente sarà allestita a Milano, presso l’Armani/Teatro di via Bergognone 59, e sarà aperta al pubblico sabato 6 e domenica 7 settembre dalle 9 alle 18. I funerali, come da volontà dello stilista, si svolgeranno invece in forma privata.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Sepsi da meningococco, muore bimbo a...

Una tragedia ha scosso Taranto e Bari: un bambino di tre...
- 4 Settembre 2025
Cronaca

Vino primitivo irregolare, maxi sequestro a...

Maxi sequestro di vino in provincia di Lecce. I Carabinieri forestali,...
- 4 Settembre 2025
Attualità

Nuova serranda chiusa a Bari, KFC...

Il ristorante KFC situato nei pressi della stazione centrale di Bari...
- 4 Settembre 2025
Segnalato da voi

Bari, problemi con la segnaletica al...

Alcuni residenti del quartiere San Paolo a Bari hanno segnalato sui...
- 4 Settembre 2025