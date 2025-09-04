GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Tragedia a Torre a Mare, auto precipita dalla scogliera: morta 21enne

L’incidente nei pressi di Grotta della Regina

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 15:07
ambulanza
  • 59 sec
Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Torre a Mare. Un’auto è precipitata dalla scogliera nei pressi della Grotta della Regina, finendo in mare. Alla guida c’era una donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo: i soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Testimoni avrebbero notato la vettura muoversi a forte velocità poco prima della caduta, ma le circostanze restano da definire. Vigili del fuoco, Guardia costiera, 118 e polizia locale sono accorsi immediatamente sul posto per le operazioni di recupero. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

