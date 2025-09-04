GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
Scioperano i treni e volano i prezzi dei biglietti aerei. Brindisi-Milano a +100%

Sciopero nel settore ferroviario indetto per oggi e domani

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 14:20
In occasione dello sciopero nel settore ferroviario indetto per oggi e domani, i pezzi dei biglietti nazionali registrano tariffe in forte rialzo, al punto che su alcune tratte un volo arriva a costare oltre il doppio rispetto alla settimana prossima. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l’andamento delle tariffe aeree.

Prendendo in esame i prezzi dei voli nella giornata di venerdì 5 settembre, per volare da Roma a Milano prenotando oggi il biglietto di sola andata, la spesa minima è di 92 euro: ma se si prova a prenotare per il venerdì successivo (12 settembre) il costo dello stesso volo è di 56 euro (con un rincaro quindi del 64,3%).

Per volare da Genova a Roma durante lo sciopero dei treni servono almeno 260 euro, con una spesa superiore del 78% rispetto a venerdì 12 settembre (146 euro). Da Torino a Napoli in aereo servono questo venerdì 154 euro, con un aggravio di spesa del 97,4% rispetto al prezzo minimo praticato il venerdì successivo (78 euro).

Raddoppia il costo del volo Brindisi-Milano: dai 100 euro del 5 settembre ai 200 euro del 12 settembre (+100%), mentre da Venezia a Roma la spesa per il biglietto nelle medesime date è superiore addirittura del 126,3% (da 76 a 172 euro) – denuncia il Codacons.

Il rischio è che i cittadini di rientro dalle ferie, e chi deve spostarsi per esigenze lavorative, si ritrovino a pagare tariffe aeree in sensibile crescita come effetto dello stop ai treni, che sposta la domanda dalle rotaie al trasporto aereo – conclude l’associazione.

