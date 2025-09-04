Nuova serranda chiusa a Bari, KFC lascia la stazione centrale

Il ristorante KFC situato nei pressi della stazione centrale di Bari ha chiuso definitivamente i battenti. Aperto a luglio 2020, il locale della celebre catena statunitense specializzata in pollo fritto ha annunciato la chiusura tramite un messaggio affisso all’esterno: “Il ristorante KFC Bari stazione centrale ha spento le sue friggitrici e resterà chiuso definitivamente – si legge –. Grazie ai fan per il vostro affetto. Potrete continuare a gustare il nostro pollo nei ristoranti KFC vicini”.

La decisione è stata presa a seguito dei lavori di riqualificazione del Nodo Verde, progetto che interesserà l’intera area circostante la stazione. La chiusura del locale, tuttavia, non segna la fine definitiva della presenza del marchio a Bari: è infatti prevista una futura ricollocazione in una nuova sede.