GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,548 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,548 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nuova serranda chiusa a Bari, KFC lascia la stazione centrale

L'annuncio con un messaggio affisso all'esterno

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 18:40
Foto Kfc
  • 0 sec
villaggiodelgusto.com

Il ristorante KFC situato nei pressi della stazione centrale di Bari ha chiuso definitivamente i battenti. Aperto a luglio 2020, il locale della celebre catena statunitense specializzata in pollo fritto ha annunciato la chiusura tramite un messaggio affisso all’esterno: “Il ristorante KFC Bari stazione centrale ha spento le sue friggitrici e resterà chiuso definitivamente – si legge –. Grazie ai fan per il vostro affetto. Potrete continuare a gustare il nostro pollo nei ristoranti KFC vicini”.

La decisione è stata presa a seguito dei lavori di riqualificazione del Nodo Verde, progetto che interesserà l’intera area circostante la stazione. La chiusura del locale, tuttavia, non segna la fine definitiva della presenza del marchio a Bari: è infatti prevista una futura ricollocazione in una nuova sede.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Sepsi da meningococco, muore bimbo a...

Una tragedia ha scosso Taranto e Bari: un bambino di tre...
- 4 Settembre 2025
Cronaca

Vino primitivo irregolare, maxi sequestro a...

Maxi sequestro di vino in provincia di Lecce. I Carabinieri forestali,...
- 4 Settembre 2025
Attualità

Nuova serranda chiusa a Bari, KFC...

Il ristorante KFC situato nei pressi della stazione centrale di Bari...
- 4 Settembre 2025
Segnalato da voi

Bari, problemi con la segnaletica al...

Alcuni residenti del quartiere San Paolo a Bari hanno segnalato sui...
- 4 Settembre 2025