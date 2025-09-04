GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Sepsi da meningococco, muore bimbo a Bari: “Non era vaccinato”

L'esito delle prime analisi, il piccolo era residente a Taranto

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 19:32
giovanni XXIII
  • 38 sec
villaggiodelgusto.com

Una tragedia ha scosso Taranto e Bari: un bambino di tre anni, residente nel capoluogo jonico, è morto questa mattina all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa di una sepsi fulminante. Le prime analisi, riferisce l’Asl Taranto, hanno individuato come responsabile il meningococco, batterio capace di provocare infezioni gravissime come la meningite e la sepsi.

Il piccolo era stato accompagnato ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ricoverato alle 17 nel reparto di pediatria, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, tanto che in serata, intorno alle 22, i medici hanno disposto il trasferimento urgente a Bari. Nonostante le cure, nella notte il quadro clinico è peggiorato fino al decesso.

“Sono in corso ulteriori analisi di approfondimento diagnostico – spiega l’Asl – ma i primi accertamenti confermano la sepsi fulminante da meningococco”. Il Dipartimento di Prevenzione ha già attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica e la profilassi per i contatti stretti, come previsto dalle normative. Secondo le informazioni raccolte, il bambino non era vaccinato contro questo agente patogeno. “La vaccinazione è fondamentale per proteggere i più piccoli” ribadisce l’Asl Taranto, sottolineando l’importanza della prevenzione contro un batterio tanto insidioso quanto rapido negli effetti.

Cronaca , Primo Piano

