GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Torna il Bitonto Blues Festival, dal 5 settembre concerti gratuiti

Tre serate dedicate al blues nella storica piazza Cattedrale

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 16:43
BITONTO BLUES FESTIVAL Foto 1
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Torna a Bitonto la tredicesima edizione del Bitonto Blues Festival, evento ormai consolidato a livello nazionale che celebra la musica di qualità e la passione per il blues. Dal 5 al 7 settembre, sei concerti gratuiti animeranno la splendida cornice di piazza Cattedrale, trasformata per l’occasione in un vero e proprio tempio del ritmo e della musica nera.

Ad aprire la rassegna, venerdì 5 settembre, sarà Gianluca De Palo, chitarrista lombardo dalla tecnica raffinata e dall’anima profondamente blues, accompagnato dalla sua armonica. La serata proseguirà con X Jam Band & Deviana P. Morgan, un mix di groove e voce che celebra la black music femminile dagli anni ’60 a oggi con il progetto “Singin’ The DIVAS”.

Sabato 6 settembre sarà la volta di Giacomo Caliolo & The Blues Groovers, musicista genovese con una lunga carriera tra grandi concerti e collaborazioni illustri, seguiti dai ritmi travolgenti dei veneti The Twisters accompagnati dalla voce potente di Alice Violato. Tra swing, rhythm & blues e tanto groove, la serata promette emozioni uniche e grande energia.

La chiusura del festival, domenica 7 settembre, vedrà protagonisti Vi Rey con la sua band pugliese, tra soul, funky e rhythm & blues, e Marco Bartoccioni, in arte Bartok, musicista italiano di fama internazionale che fonde blues tradizionale, rock ed elettronica in un progetto originale e sperimentale con strumenti come Theremin, Moog e Lap Steel.

Ogni sera, prima dei concerti, dalle 20.30 alle 21, il conduttore Pierluigi Morizio guiderà un “Focus Talk” con ospiti su temi di attualità come energia, ambiente, sport e cultura. Tutti i concerti saranno trasmessi in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube del Bitonto Blues Festival, permettendo a chiunque di partecipare anche a distanza.

