Bari? “Meravigliosa, ma sulla pulizia c’è da lavorare”

La denuncia di alcuni turisti

Pubblicato da: Francesca Emilio | Ven, 5 Settembre 2025 - 15:46
“Bari? Meravigliosa, ma sulla pulizia bisogna fare più attenzione”. Così una turista che ha voluto raccontare la sua esperienza in città evidenziandone la bellezza, ma lamentando anche alcune problematiche relative in particolare alla pulizia.  “Bari e la regione sono luoghi meravigliosi! Voglio ritornare – racconta Fernanda –  ma sulla pulizia delle strade bisogna avere un po’ di attenzione in più, specialmente vicino alla stazione del treno”, conclude.

Un pensiero condiviso da molti, anche da alcuni cittadini che lamentano sporcizia soprattutto in alcune vie della città, tra queste alcune nel quartiere libertà, ma non solo, anche quelle limitrofe proprio al centro cittadino. “Un luogo da cartolina – racconta un’altra turista – ma non quando guardi con la lente d’ingrandimento. Allora ti accorgi che non è tutto oro quello che luccica. Le strade sono sporche e non è solo colpa dei cittadini a mio parere, ma anche di una scarsa pulizia delle strade. Forse non è stata fatta bene negli ultimi anni, perché di pulire puliscono, ma non accuratamente. Alcuni marciapiedi puzzano di urina e feci di ani”, conclude.

Foto repertorio

